Микроавтобус наехал на парапет подземного перехода в Москве

В результате наезда микроавтобуса Volkswagen Multivan на парапет подземного пешеходного перехода пострадали три человека, среди пострадавших есть дети, сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

ДТП произошло на Варшавском шоссе, 87. Пострадавшие находились в салоне автомобиля. Пострадали взрослый и двое детей.

Как передает РИА «Новости», пострадавшие получили нетяжелые ранения.

Пострадавшие госпитализированы.

В машине находилась семья из семи человек. Водитель был трезв.