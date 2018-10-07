Берлускони раскрыл «ложь» о Черном море

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, прибывший в Россию на день рождения к президенту Владимиру Путину, опубликовал в социальной сети фотографию с черноморского побережья.

«Я раскрыл еще одну распространенную «ложь»: Черное море на самом деле не черное, а красивого насыщенного синего цвета», – пошутил Берлускони на своей странице в Facebook.

Политик опубликовал фото, на которой позирует на балконе на фоне пальм и указывает рукой на морской берег.

Ранее в субботу Берлускони сообщил, что собирается встретиться с Путиным 7 октября, в день его рождения, и обсудить международные вопросы. С российским лидером его связывают давние добрые отношения.

Итальянский политик неоднократно был личным гостем Путина и посещал Алтай и Крым.

Ранее в воскресенье в Кремле сказали, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения. Главу государства также поздравляли российские звезды – певцы, актеры, спортсмены.