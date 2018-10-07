Названы сроки начала консультаций по новому премьеру Латвии

В течение двух недель после выборов в Сейм Латвии будут начаты консультации с президентом страны Раймондом Вейонисом по кандидату на пост премьера республики, сообщает президентская канцелярия.

Вейонис надеется, что партии, избранные в Сейм, придут к единому мнению по премьеру в течение двух недель, передает «Интерфакс».

От нового премьера президент ожидает «неизменности внешнеполитического курса» и «продолжения укрепления безопасности Латвии», а также составления сбалансированного госбюджета.

Вейонис выразил мнение, что формирование правительства будет сложным, однако партиям нужно «отложить в сторону высказанные в предвыборный период взаимные обвинения и упреки».

Ранее лидер выигравшей выборы партии «Согласие» Нил Ушаков заявил, что кандидатом на пост премьера от его политической силы будет Вячеслав Домбровский.