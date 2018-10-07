Японские СМИ уличили русских в халатном отношении к деньгам

Японский журналист Юити Онода, работающий в издании Sankei Shimbun и на протяжении месяца проживающий в Москве, посетовал на халатное отношение россиян к деньгам; он отметил, что порой официанты не приносят сдачу, а продавцы ругаются, когда расплачиваешься в магазинах крупной купюрой.

Онода рассказал, что зачастую отличающиеся от Японии обычаи приводят его в недоумение, и в частности японец удивился отношению россиян к деньгам. Так, он рассказал, что однажды оставил 600 рублей, когда обед ему обошелся в примерно 550 рублей. Онода спросил его о сдаче, на что он ответил: «Я подумал, что это было на чай». «Я уважаю культуру чаевых, но мне кажется, это ненормально, если решают за тебя», – передает ИноТВ слова автора статьи в Sankei Shimbun.

Он также рассказал, как кассир отчитала его за то, что пытался расплатиться купюрой в 5 тыс. рублей в магазине. ««У меня нет сдачи. Это ненормально!» – привел японский журналист слова кассира.

«Я не знаю, это обман или следствие русской культуры: россиянам просто лень рассчитывать мелочь, однако начинаешь скучать по Японии, где к деньгам относятся крайне нервно», – заметил Онода.

Онода признался, что пока не привык к русской культуре, и добавил, что поскольку является специальным корреспондентом издания, ему это непозволительно. «Я должен погрузиться в Россию настолько, что когда вернусь в Японию, она должна показаться мне слишком мелочной и неприятной», – заключает корреспондент Sankei Shimbun.