МИД посетовал на нежелание Израиля соглашаться на встречу Нетаньяху и Аббаса

Москва предлагала по запросам израильской стороны организовать встречу главы Палестины Махмуда Аббаса и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в России, однако представители Израиля уходят от контакта, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

По его словам, именно Израиль предлагал провести прямые переговоры без посредничества ООН и других международных организаций. Богданов отметил, что Израиль высказывал пожелание организовать «прямой диалог с палестинцами в двустороннем формате» и называл это «идеальным вариантом», передает РИА «Новости».

Москва согласилась «попробовать» и заявила на высшем уровне о готовности предоставить площадку для такой встречи без предварительных условий, пояснил Богданов.

«С тем, чтобы именно в двустороннем формате (поговорить), о чем собственно даже и просил нас глава израильского правительства. Нам удалось убедить Махмуда Аббаса согласиться вот с таким форматом работы… Но, к сожалению, наше предложение, основанное на пожеланиях израильской стороны, до сих пор не реализовано из-за того, что сама израильская сторона от такого контакта в последние два года уходит», – сказал замглавы МИД.

20 сентября российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что предложение России о встрече Аббаса и Нетаньяху в Москве остается актуальным.

25 сентября в Палестине заявили, что никогда не были так далеки от достижения мира с Израилем, как сейчас.