Евкуров поздравил педагогов Ингушетии с Днем учителя

В субботу, 6 октября, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, в Центре образования города Магас.

Евкуров, поздравляя педагогов с праздником, отметил, что в Ингушетии, как и во всей России, во все времена учитель был человеком почитаемым и уважаемым. Он подчеркнул, что в сфере образования республики работают высокопрофессиональные, образованные и преданные своему делу учителя и воспитатели.

«Труд многих из них отмечен правительственными наградами. В наших школах трудится немало учителей, которым присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», которые стали победителями конкурса «Лучшие учителя России», много педагогов носят высокое звание «Заслуженный учитель Республики Ингушетия». Ряды учителей ежегодно пополняют десятки выпускников ИнгГУ и другие молодые специалисты. Им есть с кого брать пример и на кого равняться. Уверен – они продолжат лучшие традиции нашей системы образования», – приводятся слова Евкурова в сообщении пресс-службы главы Ингушетии, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Евкуров отметил, что республике нужны талантливые, инициативные молодые люди. «Энергия креативных, как сейчас говорят, молодых людей, их устремленность в будущее во многом станут залогом успеха наших планов на будущее и крепким основанием для реализации стоящих перед республикой целей», – сказал он.

По его словам, в Ингушетии ускоренными темпами строятся новые школы и детские сады. «Для нас очень важно, чтобы дети получали качественные знания, а учебный процесс проходил в комфортных условиях. На это наша работа будет направлена и в будущем», – подчеркнул Евкуров.

Глава Ингушетии выразил признательность преподавателям и воспитателям, которые возложили на себя ответственность за воспитание подрастающего поколения. «Благодаря вашему труду мы можем быть спокойны за будущее наших детей, их интеллектуальное и нравственное развитие», – сказал он.

В ходе мероприятия Евкуров вручил грамоты отличившимся педагогическим работникам образовательных организаций республики.