Роналду заявил о заговоре в связи с обвинениями в изнасиловании

Португальский футболист, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что источник его проблем, включая обвинение в изнасиловании, – клуб «Реал».

По мнению Роналду, за всеми последними крупными его проблемами стоит президент «Реала» Флорентино Перес. Это обвинения в изнасиловании, неудача в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшение отношений со спонсорами, а также удаление в матче с «Валенсией», передает Sports.ru со ссылкой на газету La Repubblica.

Издание отмечает, что отношения Роналду с «Реалом» испортились в декабре 2017 года. Клуб отказался поддержать его в споре с налоговой.

В сентябре 2018 года американка Кэтрин Майорга обвинила португальца в изнасиловании, уточнив, что это произошло в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. Роналду полностью отрицает вину. В Сети появился ролик из ночного клуба в Лас-Вегасе, на котором футболист и девушка танцуют.

В июне 2017 года прокуратура Мадрида обвиняла Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро. До этого он добровольно выплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов.