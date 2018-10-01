На Украине нервно отреагировали на предложение футбольного матча с Россией

Федерация футбола Украины (ФФУ) эмоционально отреагировала на предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между российской и украинской сборными.

«Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины – сборная Марса!» – говорится в сообщении ФФУ в Facebook.

ФФУ называет «действительно смешным» то, что «анонс» матча между сборными России и Украины распространили «немало украинских и еще больше российских СМИ».

В федерации призвали обратить внимание на главу Sport for all Яниса Кузинса. «В частности, его высказывания на тему Русского мира… Далее без комментариев…» – отметила украинская сторона.

Напомним, международная организация Sport for all предложила сборным России и Украины провести товарищеский матч по футболу в честь 27-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. В организации заявили, что соответствующее обращение будет направлено в Российский футбольному союзу и Федерацию футбола Украины.

В начале сентября на Украине представили форму для сборной по футболу с бандеровским приветствием.