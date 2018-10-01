Лукашенко захотел решить вопрос с поставками продуктов в Россию самостоятельно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы может самостоятельно решить вопрос с поставками белорусской продукции на российский рынок – методом «народного экспорта».

Лукашенко посетовал на то, что властям Белоруссии якобы приходится бороться с россиянами: «Они то это закроют предприятие, то это…», передает РИА «Новости».

«Я своему коллеге [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину] говорю: скоро сделаем по-другому, мы с вами бороться не будем», – заявил глава республики в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, власти Белоруссии намерены строить на границе с Россией оптовые магазины. «Люди будут приезжать и сами, «народный экспорт», забирать и вывозить», – считает белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, в России также пользуются популярностью произведенные в Белоруссии спиртные напитки. При этом он отметил, что в республике якобы нет «паленой» водки, так как действует госмонополия на производство и реализацию алкоголя.

Ранее Лукашенко пожаловался на невозможность положиться на Россию.