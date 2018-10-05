США собрались помочь Украине в борьбе с «фейковыми новостями»

При поддержке Соединенных Штатов на Украине в ближайшее время начнет функционировать аналитический центр, задачей которого станет борьба с «фейковыми новостями», заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

По его словам, у аналитического центра должен быть достаточный инструментарий для изучения угроз, ежедневного мониторинга информационных или кибератак. После этого, продолжил спикер Верховной рады, украинские власти смогут «работать через исполнительные структуры, чтобы его наполнять более глубоким и профессиональным содержанием», передает «Интерфакс».

Между тем, Украина ранее не раз попадалась на вбрасывании в информационное пространство лживых сообщений. Одним из самых ярких примеров того стала инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которая разозлила Запад. Напомним, почти сутки его считали мертвым, пока журналист не появился на брифинге СБУ.