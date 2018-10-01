«Молодежка ОНФ» поздравила своих первых учителей

Команда «Молодежки ОНФ» в День учителя провела всероссийскую акцию «Спасибо первому учителю».

В пятницу во всех регионах страны участники команд «Молодежки ОНФ» вместе с известными спортсменами, актерами, политическими и общественными деятелями поздравили своих первых учителей и вручили им подарки, сделанные своими руками. Ребята дарили открытки, бумажные цветы, рисунки и другие поделки, чем до глубины души тронули своих первых учителей.

Участники акции навещали своих первых преподавателей дома или в родной школе. В том случае, если личная встреча оказалась невозможна, подарок передавали через друзей, знакомых или одноклассников, проживающих в родном городе учителя.

«В этот день по всей стране празднуют День учителя, это один из самых светлых праздников. Но мы решили обратить внимание именно на первых учителей, на тех, кто помогал узнавать этот мир, учил нас писать и читать, с кем мы вместе совершали первые шаги в удивительный мир знаний», – заявил руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Мы рады, что акция прошла по всей стране, и встречи с учителями получились такими теплыми, а мы снова смогли всем сказать, насколько важно не забывать людей, которые играли и играют в нашей жизни важнейшую и порой определяющую роль», – добавил он.

Помимо подарков, участники акции также записали большое число видеопоздравлений первым учителям, которые разместили в социальных сетях.

В Карелии ребята из «Молодежки ОНФ» навестили своих первых учителей в родных школах и подарили им подарки, среди которых были открытки, сделанные своими руками, сообщается в группе организации во «ВКонтакте».

В Самарской области молодые активисты ОНФ также поздравили своих учителей, с одним из педагогов, который живет в Москве, ученики пообщались по видеосвязи, сообщается во «Вконтакте».

Участники команды «Молодежка ОНФ» в Югре отправились в гости к своей первой учительнице Валентине Николаевне Шахматовой, заслуженному работнику образования региона с 50-летним стажем. В подарок своей первой учительнице ребята принесли цветы, конфеты и красивую обложку на документы, сделанную своими руками, о своем визите они рассказали в группе организации во «Вконтакте».