Голикова раскрыла школьницам секрет успеха

Вице-премьер Татьяна Голикова встретилась с ученицами московской школы и рассказала им об основных принципах успешного человека.

Голикова рассказала, что два года назад накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи появилась идея сформулировать основные требования, которые должен предъявлять к себе человек, который хочет стать лидером, передает РИА «Новости».

Для этого был проведен «небольшой опрос», показавший, что наиболее значимым требованием является знание иностранных языков.

«Сейчас это не предмет школы, это не предмет института, это предмет общения, это ваша социализация в той среде, в которой вы находитесь... Свободное общение открывает перед вами достаточно широкие возможности для того, чтобы быть востребованными», – сказала она.

Второй принцип – узнавать что-то новое каждый день, повышать знания и умения. Она поделилась собственным опытом, сообщив, что через несколько лет после окончания вуза по специализации «экономика труда» перешла на работу в министерство финансов и стала профессиональным финансистом.

Третий принцип успешного человека, по словам Голиковой, – оценивать себя и окружающих «по реальным делам, а не словам и декларациям». Четвертый – стараться работать с теми, кто сильнее.

«Ну, это очевидный и знакомый в мире принцип, потому что все мы, когда приходим в большую жизнь студентами, молодыми специалистами, мы все пытаемся опираться на тех людей, которые для нас представляют что-то интересное», – отметила она.

Пятый принцип – заниматься работой, которая нравится. По словам вице-премьера, это значит не чувствовать, как проходит день, и понимать, что делаешь «важное и нужное дело», от которого зависит многое.

«Важно также не бояться, если вы ошиблись с профессией, ее поменять. Пойти поучиться, пойти где-то поработать, чтобы понять, нравится вам или не нравится, не ошиблись ли вы в своем выборе», – призвала она.

В-шестых, необходимо читать книги, так как, по мнению Голиковой, только перелистывая страницы, человек получает «совершенно новое качество знаний». Она отметила, что есть книги, которые заставляют по-другому мыслить и рассуждать, и призвала не бояться таких книг.

В-седьмых, нужно изучать новые технологии. В-восьмых, нужно развивать умение общаться и получать новые посредством сетей. «Кто-то формирует эти знания в сети, кто-то в своем кругу, и это очень важно, потому что мир – это общение. И важно уметь этим правилом пользоваться, уметь выстраивать коммуникации, получать от этих коммуникаций максимальные знания», – сказала она.

Кроме того, нужно смотреть на все с критической точки зрения, а также «пробовать новое, принимать новые вызовы, брать на себя риск и, самое главное, уметь принимать решения и нести за них ответственность».

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками российского образовательного центра «Сириус» и группой одаренных индийских детей называл основное преимущество для успешной деятельности.