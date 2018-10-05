Макрон посоветовал пенсионерам не жаловаться

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал пенсионерам, посетовавшим на сокращение выплат, прекратить жаловаться.

В рамках церемонии в честь 60-летия французской конституции к президенту обратилась женщина, выразившая беспокойство по поводу сокращения пенсионных выплат. Выслушав ее, президент напомнил ей слова основателя и президента Пятой республики Шарля де Голля.

В частности, Макрон, ссылаясь на слова внука де Голля, заявил, что генерал жил по принципу: «Вы можете высказываться очень свободно, но единственная вещь, на которую вы не имеете права, – жаловаться», пишет Politico.

Президент заявил, что французы жили бы лучше, если бы следовали примеру Шарля де Голля и меньше жаловались.

«Думаю, генерал придерживался хорошего принципа. Страна была бы совершенной другой, если бы так было. Мы не осознаем, насколько нам повезло», – сказал Макрон пенсионерке.

Отметим, что правительство Макрона вынудило французских пенсионеров увеличить взносы в систему социального обеспечения, что вызвало протесты.