Предстоятель Элладской церкви в Греции отказался встречаться с Варфоломеем

В Греции предстоятель Элладской церкви Иероним II отказал во встрече Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Официальная причина отказа от встречи пока не называется, но, скорее всего, причиной является вмешательство Константинополя в дела Элладской православной церкви, передает РИА «Новости».

Например, Константинопольский патриархат решил открыть в Греции храм святого Георгия, однако не согласовал свое решение с Элладской церковью и не получил благословения архиепископа Иеронима.

Напомним, заседание синода Константинопольского патриархата назначено на следующую неделю. Ряд СМИ и митрополит Додони ЭПЦ Хризостом уже сообщали, что, несмотря на назначенную встречу, предстоятель ЭПЦ не будет встречаться с патриархом Варфоломеем.

В понедельник митрополит Калавритский Амвросий Элладской православной церкви раскритиковал патриарха Варфоломея из-за действий, вызывающих раскол в православии. Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим, митрополия которого входит в ЭПЦ, также заявил, что действия Константинополя по предоставлению автокефалии раскольникам на Украине ведет к печальным результатам.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, кто сможет стать союзниками Российской православной церкви в борьбе за Украину.