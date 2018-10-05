Отмечена роль России в повышении уровня жизни индийцев

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5 октября, пятница | Последнее обновление — 16:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин заявил о рекордном росте реальных зарплат в России
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Как россиян заставят отказаться от доллара
Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира
В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина
Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС
Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий
Девушки перешли прямиком в гей-фантастику
Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
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Интеллектуалы предали свою главную добродетель
Андрей Тесля, кандидат философских наук
Одна из опубликованных «статей на тему феминизма» была перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Оказалось, что без внешней маркировки научное сообщество больше не способно разглядеть то, что проповедует. Подробности...
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Станет ли Испания еще одним «евродругом» России
Владимир Добрынин, журналист
Простые испанцы россиян любят. По количеству оставляемых средств гости из России – четвертые после граждан Великобритании, Германии и Франции, а по чаевым – первые. На уровне политэлиты ситуация иная. Подробности...
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Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней
Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высотуПодробности...
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