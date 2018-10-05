Отмечена роль России в повышении уровня жизни индийцев

Россия сыграла ключевую роль в повышении уровня жизни граждан Индии за последние два года, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Моди заявил на пленарном заседании Российско-индийского бизнес-саммита, проходящего в Нью-Дели, что в Индии Россию считают страной, сыгравшей «наиболее важную роль в улучшении качества жизни» граждан страны «за последние два года», передает РИА «Новости».

Он добавил, что имеющие давнюю историю отношения двух стран в последние годы значительно укрепились, и на данный момент российско-индийское особо привилегированное стратегическое партнерство является примером для всего мира: «Все меняется, но дружба между нашими двумя странами никогда не менялась».

Ранее Моди назвал лучшее, что сделал президент России Владимир Путин для будущего России.

До этого Владимир Путин заявил о масштабных долгосрочных планах России и Индии.