Путин рассказал, как добиться успеха

Президент России Владимир Путин на совместной с премьер-министром Индии Нарендрой Моди встрече с воспитанниками российского образовательного центра «Сириус» и группой одаренных индийских детей назвал основное преимущество для успешной деятельности.

Путин заявил, что, мнению специалистов в области когнитивных наук, для эффективной работы, «главнейшим преимуществом является умение работать в команде», передает ТАСС.

Одним из самых перспективных направлений научных исследований президент назвал работу над искусственным интеллектом. «Но без человеческого интеллекта, во всяком случае на данном этапе нашего развития, представить себе создание искусственного невозможно», – подчеркнул Путин.

Российский лидер поблагодарил Моди за приглашение ребят из «Сириуса» в Индию.

«Уверен, что взаимодействие между молодыми людьми, особенно школьного, студенческого возраста, будет хорошим дополнением, а может быть даже важнейшим дополнением к тому беспрецедентно высокому уровню российско-индийских отношений, которые мы сейчас переживаем. Это то, что закладывает фундамент на длительную перспективу», – пояснил Путин.

По его мнение, наука – самый интересный вид деятельности. Президент отметил, что сложно выделить одного ученого, так как каждый из них «внес огромный и уникальный вклад в развитие человечества».

«Я думаю, что это не просто талантливые гениальные люди, это само собой разумеется, но они очень счастливые люди», – сказал он.

Путин выразил надежду, что в научной среде «есть такие люди, которые порадуют нас всех своими достижениями и внесут свой вклад в развитие человеческой цивилизации». «Всем нам хочу пожелать успеха», – отметил президент.

Глава государства добавил, что человечество «не может существовать без новых открытий в физике и в математике». Сейчас, по его словам, актуальными становятся вопросы, связанные с генетикой, принципиально меняющие подход в фармакологии и в здравоохранении в целом.

«Человечеству открываются совершенно невиданные ранее рубежи. Но не менее важны и в практическом смысле, и с точки зрения теоретической науки, фундаментальной – исследования о происхождении Вселенной. Это имеет практическое значение», – подчеркнул Путин, передает РИА «Новости».

По его мнению, фундаментальные исследования в любом случае становятся прикладными. «Мы всегда, рано или поздно, исходим именно из этого. Государство, Россия, Индия, все другие страны мира и ведущие, которые имеют хорошие школы ... они будут все больше внимания уделять фундаментальным и прикладным наукам», – пояснил глава государства.

Ранее в пятницу Путин и Моди приветствовали заключение контракта на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф». Путин также заявил о масштабных долгосрочных планах России и Индии.