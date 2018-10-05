Ректор МГУ назвал профессии будущего

В будущем будут востребованы специалисты, умеющие вести точный расчет и строить модели, и управленцы, предположил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

«Как ни странно, но в будущем все больше будут востребованы люди, умеющие точно рассчитывать, мыслить, строить модели, принимать решения. Управленцы либо информатики, либо математики, которые идут не математикой заниматься, а в фирмы на руководящие должности», – заявил Садовничий после конференции в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев называл ключевые профессии, определяющие будущее страны.

В феврале 2018 года президент Владимир Путин предложил создать для школьников проект «билет в будущее».