Россия начала поставки солнечных панелей за границу

Россия начала поставлять солнечные панели в Европу,заявил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

Солнечные панели созданы на российских предприятиях и уже отправлены в Европу, сказал замминистра.

«Экспортные поставки уже начались, с Новочебоксарского завода в частности. Там пока небольшие объемы», – приводит слова Текслера ТАСС.

В июне 2018 сообщалось, что в России создали первый гоночный болид, работающий от солнечной энергии.

Ранее в России запатентовали новый беспилотный летательный аппарат, способный работать, заряжаясь с помощью солнечных панелей.