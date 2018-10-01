В обществе защиты прав потребителей объяснили, как вычислить незаконного перевозчика

«В каждой маршрутке за водителем висит номер страхового полиса и контакты компании, которая страховала автобус или маршрутку. Можно видеть телефоны регионального комитета по транспорту, таксомоторной компании-перевозчика», – сообщил газете ВЗГЛЯД Глава Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов.

Глава Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД рассказал, на что следует обратить внимание пассажиру, чтобы вычислить незаконного перевозчика:

«Самое первое и самое простое, на что должен обратить внимание пассажир – в каждой маршрутке за водителем висит номер страхового полиса и контакты компании, которая страховала автобус или маршрутку, это основное. В маршрутках можно видеть телефоны регионального комитета по транспорту, таксомоторной компании-перевозчика, если нет никаких документов, маршрут не прописан, на мой взгляд, в такую маршрутку или автобус лучше не садиться», – подчеркнул Виноградов.

По его словам, что в подобном случае у пассажиров незаконных перевозчиков нет никаких прав:

«Если это не официальный перевозчик, нет страховки, а значит, в подобном случае, скорее всего, пострадавшие ничего не получат. Именно поэтому подобные «таксовики» называются «черными»: налоги не платят, маршрута, по которому они ездят, в природе нет, как нет и никаких гарантий, что вас довезут, если что-то случится, не факт, что вам возместят ущерб, поскольку в суд пострадавшие подают на частное лицо, водителя, а что у ответчика есть? Квартира, где прописан он, жена и дети», – подчеркнул глава петербургского общества защиты прав потребителей.

По словам Виноградова, очень сложно что-то получить с физического лица, а не юридического. Страховка на пассажирский транспорт стоит гораздо дороже, чем на простое транспортное средство, оно и понятно: на каждого человека рассчитано 2 млн выплат. Страховая компания оплачивает не только летальный исход, но и травмы, и даже разбитый по вине водителя телефон, если транспортное средство резко тронулось с места. Можно подавать исковое заявление на автопарк, и страховая компания будет с этим разбираться, отметил эксперт.

По телефону горячей линии регионального транспортного комитета всегда можно узнать, есть ли такой перевозчик, зарегистрирован ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, есть ли у него лицензия. По словам собеседника, эта серьезная проблема существовала в Санкт-Петербурге: были нелицензированные перевозчики, которые возили туристов в Финляндию. Было пара серьезных случаев, после чего город вплотную занялся этой проблемой.

Виноградов предупредил, что в настоящий момент частники и нелицензированные компании пытаются найти пассажиров через интернет, кроме того, «черные» перевозчики возят людей из Санкт-Петербурга в Ленобласть, но с ними борются, у нас был недавно рейд, где выявили подобные случаи.

Специалист горячей линии общества защиты прав потребителей России (ОЗПП) сообщил, что перевозчик обязан предоставлять лицензию на пассажирские перевозки, и, даже в случае, если перевозчик незаконно осуществлял свою деятельность, пострадавшему будет предоставлен юрист от ОЗПП, который будет представлять его в суде.

Авария под Тверью, в которой погибли 13 человек, снова подняла вопрос опасности незаконных перевозок. Следователи выяснили, что маршрутка, врезавшаяся в автобус, принадлежала компании, не имевшей лицензию на перевозку пассажиров.