Французские женщины-историки призвали положить конец «мужскому господству в науке»

Французские женщины-историки опубликовали коллективное письмо, в котором раскритиковали неравенство в рамках их отрасли знания и призвали принимать в расчет специфические ограничения в женской карьере.

«В контексте прогрессирующего, хотя и уязвимого феминизма, среди научных работников продолжает существовать господство мужчин», – отмечается в письме, авторы которого призывают солидаризировалась борьбу за равноправие в науке с другими видами борьбы, в частности, против сексуальных домогательств и против любых дискриминаций.

Историки в частности отмечают, что в гуманитарных науках женщины представляют собой около половины университетских преподавателей, но лишь 29% из них достигают профессорских должностей, кроме того, женщины становятся преподавателями университетов в более старшем возрасте, с разницей в зарплате примерно в 1 тыс. евро в конце карьеры, пишет «ИноПресса» со ссылкой на Le Monde.

Ученые напомнили, что «общество еще повсеместно возлагает ответственность и заботу о домашнем хозяйстве – за детей, а также престарелых родителей – на женщин», и потому научное сообщество должно принимать в расчет специфические ограничения в женской карьере. «Отказ входить в положение и учитывать частную жизнь женщин, всячески подчеркивая «пустые места» в их резюме, является в высшей степени лицемерным и политически мотивированным», считают авторы письма.

Женщины-историки также призвали защищать эгалитарное представительство женщин в комиссиях по подбору персонала и в жюри конкурсов, где это предусмотрено законом и бороться против невидимости на всех уровнях, давая читать студентам тексты женщин-историков.

«Наше высказывание не является жалобой, оно нацелено на будущее. Многие из нас сделали хорошую карьеру – ценой упорной борьбы. Мы хотим, чтобы история стала делом всех и каждого, чтобы новые поколения могли ею заниматься», – резюмируют авторы письма.