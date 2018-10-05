Белоруссия объявила персона нон грата двух шпионов

Глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик сообщил, что республика объявила персона нон грата двух иностранных шпионов.

«На этой неделе двух человек (иностранных шпионов) мы, скажем так, объявили персона нон грата», – сказал Вакульчик, передает РИА «Новости».

Он не уточнил, гражданами какой страны они являются, отметив, что вопросы шпионской деятельности связаны «и с внешней политикой, отношениями между государствами».