США поддержали заявление Израиля о секретном ядерном объекте Ирана

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты считают заслуживающим доверия сообщения Израиля о наличии у Ирана незаявленных ядерных материалов.

Советник главы Белого дома выразил сомнение в том, что Иран сворачивает свою ядерную программу, а также выступил с утверждением о том, что Тегеран якобы наращивает масштабы ядерных разработок, передает ТАСС.

При этом Болтон сослался на «недавние доступные общественности сообщения», добавив, что американское разведсообщество уже приступило к рассмотрению материалов, которые Израиль добыл в Иране.

По словам Болтона, определенные детали этих документов «являются чрезвычайно впечатляющими».

Советник американского лидера подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают усилия Израиля в этом направлении, а также выступают за новые шаги МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), направленные на развитие усилий Израиля.

Болтон в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают «существенных изменений» в поведении Ирана, именно поэтому глава Белого дома Дональд Трамп распорядился сделать все возможное «для оказания максимального давления на режим, чтобы остановить его злонамеренную деятельность по всему спектру, а не только в ядерной области».

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил об обнаружении в Тегеране секретного склада с «тоннами атомных материалов». Тегеран в ответ напомнил, что последние 12 отчетов МАГАТЭ подтвердили исполнение Ираном ядерных обязательств.