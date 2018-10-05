Вашингтон определился с главной угрозой для США

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон назвал угрозу, которую Вашингтон считает «ведущей» для Соединенных Штатов.

По словам Болтона, новая стратегия Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом предполагает, что «ведущей угрозой» для США являются радикальные исламистские террористические группировки, передает РИА «Новости».

Советник главы Белого дома по национальной безопасности отметил успехи США и союзных им стран в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство*».

По его словам, «халифат», который пытались провозгласить террористы, «практически уничтожен».

Между тем, на прошлой неделе спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов предупредил о подготовке боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» к дестабилизации Центральной Азии.