Эксперты объяснили динамику рейтинга Владимира Путина

«Любые колебания рейтинга показывают, что существует живая политическая система, живые опросы и замеры», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов. Он отметил, что зафиксированные ранее социологами колебания в рейтинге Владимира Путина незначительны и отчасти связаны с принятием поправок в пенсионное законодательство.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что зафиксированные социологами колебания рейтинга президента России Владимира Путина находятся в рамках одного процента и «если происходят какие-то скачки, то в первую очередь они связаны с текущей повесткой».

«Конечно, принятие изменений в пенсионном законодательстве сказалось на рейтинге президента, но это предсказуемое и ожидаемое изменение. Сейчас он выровнялся. Рейтинг любого политика должен меняться. Рейтинг для того и накапливается, чтобы своим авторитетом покрывать издержки, которые появляются за счет сложных решений. Потом рейтинг выравнивается», – считает Смирнов.

В свою очередь политолог Алексей Швайгерт считает, что на рейтингах Путина отражается и поствыборный эффект. Еще в марте рейтинги всех кандидатов в президенты накачивались и достигли пика. «После марта любой рейтинг будет нормализовываться. Сейчас мы видим ситуацию, совершенно адекватную для рейтинга человека, который в глазах россиян является сакральным воплощением власти. На мой взгляд, это заоблачный рейтинг для лидера, который находится у власти порядка 18 лет», – считает эксперт.

Эксперт тоже считает, что небольшое колебание рейтинга связано с принятием поправок в пенсионное законодательство. «Пенсионные поправки, как тема, вокруг которой оппозиция нагнетала серьезную истерию во многих избирательных кампаниях этого электорального цикла, начиная от муниципальных дум и заканчивая выборами губернаторов, дает знать о себе. Это сложная ситуация, которая вызывала определенные умонастроения», – указал он.

Швайгерт назвал своевременным обращение президента к народу в связи с повышением возраста выхода на пенсию. «Получился жесткий, но прямой разговор о пенсионном законодательстве. Избиратель, по большому счету, услышал и согласился с Путиным, что непопулярные меры лучше принимать сейчас, а не ждать, когда ситуация только усугубится», – уверен политолог.

Смирнов добавляет, что если смотреть на весь рейтинг, то у Путина «наивысшая оценка деятельности среди любых действующих политиков». «И преобладает именно положительная оценка», – подытожил Вячеслав Смирнов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что рейтинги доверия и одобрения деятельности Путина стабильны, а негативное влияние, оказанное решением о повышении пенсионного возраста, прекратилось.

Согласно данным ВЦИОМ на 17-23 сентября, деятельность главы государства одобряют 63,7% респондентов. Путин лидирует в рейтинге доверия политикам с 37,2%, данный показатель в течение последнего времени находится в диапазоне 35-37%.