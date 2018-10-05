Эксперты объяснили динамику рейтинга Владимира Путина

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5 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Как россиян заставят отказаться от доллара

Минфин обещает льготы экспортерам, торгующим в рубляхФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин? Подробности...
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Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира

Ким и Трамп остались без премииФото: Susan Walsh/Reuters
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не получили Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя их шансы рассматривались как наиболее предпочтительные. Вместо них норвежский комитет присудил премию хирургу из Конго и правозащитнице из Ирака за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Почему Запад продолжает пытаться не замечать Трампа? Подробности...
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В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
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Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

Киев испугался, что 150 тысяч живущих в Закарпатье мадьяр соберутся в «пятую колонну»Фото: Bogdan Cristel/Reuters
Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Девушки перешли прямиком в гей-фантастику

Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
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Интеллектуалы предали свою главную добродетель

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Одна из опубликованных «статей на тему феминизма» была перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Оказалось, что без внешней маркировки научное сообщество больше не способно разглядеть то, что проповедует. Подробности...
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Станет ли Испания еще одним «евродругом» России

Владимир Добрынин, журналист
Простые испанцы россиян любят. По количеству оставляемых средств гости из России – четвертые после граждан Великобритании, Германии и Франции, а по чаевым – первые. На уровне политэлиты ситуация иная. Подробности...
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      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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          Эксперты объяснили динамику рейтинга Владимира Путина

          5 октября 2018, 16:02

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Любые колебания рейтинга показывают, что существует живая политическая система, живые опросы и замеры», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов. Он отметил, что зафиксированные ранее социологами колебания в рейтинге Владимира Путина незначительны и отчасти связаны с принятием поправок в пенсионное законодательство.

          Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что зафиксированные социологами колебания рейтинга президента России Владимира Путина находятся в рамках одного процента и «если происходят какие-то скачки, то в первую очередь они связаны с текущей повесткой».

          «Конечно, принятие изменений в пенсионном законодательстве сказалось на рейтинге президента, но это предсказуемое и ожидаемое изменение. Сейчас он выровнялся. Рейтинг любого политика должен меняться. Рейтинг для того и накапливается, чтобы своим авторитетом покрывать издержки, которые появляются за счет сложных решений. Потом рейтинг выравнивается», – считает Смирнов.

          В свою очередь политолог Алексей Швайгерт считает, что на рейтингах Путина отражается и поствыборный эффект. Еще в марте рейтинги всех кандидатов в президенты накачивались и достигли пика. «После марта любой рейтинг будет нормализовываться. Сейчас мы видим ситуацию, совершенно адекватную для рейтинга человека, который в глазах россиян является сакральным воплощением власти. На мой взгляд, это заоблачный рейтинг для лидера, который находится у власти порядка 18 лет», – считает эксперт.

          Эксперт тоже считает, что небольшое колебание рейтинга связано с принятием поправок в пенсионное законодательство. «Пенсионные поправки, как тема, вокруг которой оппозиция нагнетала серьезную истерию во многих избирательных кампаниях этого электорального цикла, начиная от муниципальных дум и заканчивая выборами губернаторов, дает знать о себе. Это сложная ситуация, которая вызывала определенные умонастроения», – указал он.

          Швайгерт назвал своевременным обращение президента к народу в связи с повышением возраста выхода на пенсию. «Получился жесткий, но прямой разговор о пенсионном законодательстве. Избиратель, по большому счету, услышал и согласился с Путиным, что непопулярные меры лучше принимать сейчас, а не ждать, когда ситуация только усугубится», – уверен политолог.

          Смирнов добавляет, что если смотреть на весь рейтинг, то у Путина «наивысшая оценка деятельности среди любых действующих политиков». «И преобладает именно положительная оценка», – подытожил Вячеслав Смирнов.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что рейтинги доверия и одобрения деятельности Путина стабильны, а негативное влияние, оказанное решением о повышении пенсионного возраста, прекратилось.  

          Согласно данным ВЦИОМ на 17-23 сентября, деятельность главы государства одобряют 63,7% респондентов. Путин лидирует в рейтинге доверия политикам с 37,2%, данный показатель в течение последнего времени находится в диапазоне 35-37%.


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