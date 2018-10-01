Аэропортам России предложили дать вторые имена великих людей

Имена 45 российских аэропортов международного и федерального значения могут быть дополнены именами выдающихся соотечественников в рамках проекта «Великие имена России».

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев отметил, что будет объявлен соответствующий конкурс. «В ноябре, мы предполагаем, будет проходить это голосование», – сказал он. После того, как имена будут выбраны, в перспективе будет также обсуждаться тематическое дизайнерское оформление залов аэропортов.

«Проект «Великие имена России» - это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу», — сказал Фадеев, презентуя проект в Общественной палате, передает РИА «Новости».

«Аэропорты носят, как правило, имена утраченных деревень – Шереметьево, Бесовец, Внуково. Самые разные. Соответственно, и россияне, и гости прилетают именно в эти ворота нашей страны. Предлагается провести общественное голосование, обсуждение, какие имена мы хотим дополнительно присвоить этим аэропортам», – сказал глава Патриаршего совета по культуре, член президиума Общества русской словесности митрополит Тихон, передает

ТАСС.

По его словам, идея не в том, чтобы заменить действующие названия. «А вот назвать какие-то аэропорты основные именами наших великих соотечественников, да еще оформить их так, чтобы молодое поколение, да и все прилетающие могли узнать что-то необычайно важное о нашей истории, о культуре», – пояснил Тихон.

Митрополит отметил, что в обсуждении обязательно должно возникнуть имя писателя Федора Достоевского – в связи с аэропортами в Москве и Санкт-Петербурге.

«Тоже самое аэропорт Пулково – наверняка предложат и Петра Первого, и Александра Пушкина. И аэропорт с веселым, лихим названием Бесовец. Мы знаем, что Воронеж связан со многими великим людьми – Иваном Буниным, Платоновым. Думаю, что многие жители городов и областей предложат и другие имена», – добавил Тихон.

Министр культуры России Владимир Мединский призвал не давать аэропортам имена политиков последних 100 лет.

«Мне кажется, было бы неправильным обсуждать имена политиков последних ста лет или, может быть, вообще политиков XX века»,– сказал он. По его мнению, при выборе имен деятелей в первую очередь должно учитываться желание народа.