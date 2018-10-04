Курс евро превысил 77 рублей на фоне обострения санкционных рисков

Согласно данным торгов, курс евро на Московской бирже впервые за неделю превысил 77 рублей, и курс рубля продолжает падение в связи с обострением санкционных рисков.

Евро вырос на 48 копеек и достиг в четверг стоимости в 77, 11 рублей. Курс доллара добрался до отметки в 66,82 рубля, передает РИА «Новости».

Вероятность введения новых санкций против России сохраняется после заявления министерства обороны Нидерландов о кибератаке со стороны российских хакеров на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По заверениям нидерландского ведомства, атаку пытались провести четверо российских граждан с дипломатическими паспортами, которых в итоге выслали из страны.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и премьер Нидерландов Марк Рютте назвали деятельность России в киберпространстве неприемлемой. А США пообещали союзникам помощь в обеспечении кибербезопасности. Великобритания заявила о проработке новых санкций вместе со своими союзниками.

МИД России ответил на обвинения тем, что «мракобесная политика» некоторых стран Запада дошла до предела. Москва опровергла все обвинения в кибератаках.