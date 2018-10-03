Известные артисты и спортсмены снялись в соцрекламе волонтерства

Известные российские артисты и спортсмены снялись в социальном ролике о добровольчестве, разместив видео в соцсетях.

В официальном Instagram-аккаунте Года добровольца (волонтера) в России вышел видеоролик с участием футболиста Федора Смолова, фигуристки Алины Загитовой, репера Мота и его жены, блогера Марии Мельниковой, певицы Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина.

Ролик посвящен добровольчеству и идеям, которые разделяют волонтеры: забота, часть, милосердие, помощь. Видеоряд построен на противопоставлении фраз и слов: «Равнодушие не лечится», «Быть злым не модно», «Корысть – удел слабых» и другие, передает РИА «Новости».

Отметим, что ролик является продолжением кампании «Время добрых дел пришло». Ранее в ней приняли участие Послы Года добровольца Владимир Машков, Алла Михеева и братья Эдгард и Аскольд Запашные.

2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). Об этом заявил Президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.