Эксперт заявил о раскачке ситуации в Ингушетии по «грузинскому сценарию»

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов прокомментировал газете ВЗГЛЯД ситуацию в Ингушетии после подписания договора об административной границе с Чечней.

По его словам, сегодня не нужно слушать тех, кто «с Запада или от имени Запада говорит с разных аккаунтов». «Они нас рассматривали, рассматривают и будут еще долго рассматривать как своего геополитического соперника, как своего врага. И надеяться, что они нам правду скажут о себе самих, – это надежда во вред себе», – заявил Ивашов.

Помимо прочего, как заявил эксперт, после развала Советского Союза в России вызрели внутренние оппоненты, для которых главное не разобраться, а громко протестовать, которые выезжают на волне популизма.

«Вот он покричал, попрыгал, свои карманы набил, развалил все, что можно развалить, и до свидания. А когда нужны реальные дела, они уходят от ответственности, не решают насущные самые острые вопросы, зато бьют себя в грудь. Можно вспомнить господина Саакашвили в Грузии. Евкуров от ответственности не уходит», – заметил эксперт.

По мнению Ивашова, народ Ингушетии, духовные лица и госслужащие не должны поддаваться на провокации, а провести серьезный и вдумчивый анализ, в спокойной тональности порассуждать о причинах и о последствиях решения.

«Если заглядывать в историю, то первопричины стоит искать еще во времена Хазарского каганата. Но сегодня главное – опираться на нашу жизнь в будущем, какой мы хотим ее построить. Что будет лучше двум народам – мир и согласие между двумя руководителями, духовными лицами, чиновниками двух республик, простыми гражданами или состояние территориальной размытости приграничной зоны или, того хуже, войны?» – задался вопросом Ивашов.

Ранее в четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение об административной границе между двумя республиками. Ранее соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР подписали главы регионов.

Перед голосованием в региональном парламенте по вопросу границы с Чечней в Магасе прошел протестный митинг.