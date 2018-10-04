Современная российская техника ВДВ впервые десантировалась за границей

Воздушно-десантные войска России на учениях под Брестом впервые десантировали новые образцы техники за пределами страны, сообщили в Минобороны.

«Российские и белорусские десантники впервые провели выброску шести единиц военной техники и вооружения на полигон в западной Белоруссии в ходе второго этапа последних в текущем году совместных учений», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что российская сторона десантировала четыре бронетранспортера БТР-Д, белорусская – гаубицы Д-30 и зенитные установки ЗУ-23-2.



Операция проходила в плохих погодных условиях. Десантники приземлялись с высоты 600 метров на ограниченную площадку «Сахара» из самолетов военной транспортной авиации ВКС России и ВВС Белоруссии при крейсерской скорости 350-400 километров в час.

Учения, в которых задействовано более 1,5 тыс. военных и более 200 единиц военной техники, проходят на трех полигонах под Брестом с 3 по 5 октября.

На прошлой неделе прошла тренировка объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ, включая Белоруссию.

В июне белорусские военные приняли участие в тактических учениях «Славянское братство 2018» под Новороссийском.