Британия в ОЗХО заявила об обновлении санкций за химоружие и кибератаки

Великобритания вместе со своими союзниками займется обновлением санкций за применение химоружия, кибератаки и нарушение прав человека, заявил британский постпред при ООН Питер Уилсон.

«Через наши институты, в том числе Евросоюз, мы будем работать с союзниками над обновлением санкционного режима для того, чтобы определить ответ на использование химического оружия, бороться с агрессивными действиями в киберпространстве и наказывать за нарушение прав человека», – передает слова РИА «Новости».

Уилсон добавил, что Британия вместе со своими союзниками будет и дальше собирать информацию о «деятельности ГРУ» в странах Запада и укреплять международные организации, чтобы защитить их от «других возможных целей атак».

«Мы прольем свет на их преступные действия. Мы раскроем их методы. И мы поделимся этой информацией с нашими союзниками», – заявил Уилсон.

Ранее Нидерланды заявили о высылке четырех россиян за якобы совершенную ими в апреле кибератаку на ОЗХО. Утверждалось, что высланные «работают на ГРУ».