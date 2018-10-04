Рубль снизился к доллару и евро

В четверг утром рубль снижается к доллару и евро на фоне снижения интереса к риску на мировых финансовых площадках.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 10.03 мск повысился на 38 копеек – до 66,24 рубля, передает РИА «Новости».

В свою очередь курс евро повышался на 40 копеек – до 76,03 рубля.