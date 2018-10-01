НАТО захотело укрепить киберзащиту Украины

НАТО помогает в создании на Украине центра реагирования на киберинциденты, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг после совета министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Столтенберг сообщил, что альянс через целевые фонды уже помогает Киеву укреплять киберзащиту, передает РИА «Новости».

Кроме того, для защиты украинских сетей и инфраструктуры на Украине при поддержке НАТО создается центр реагирования на киберинциденты.

Столтенберг заявил, что центр станет «одним из способов помочь» Украине «справиться с инцидентами или попытками вмешаться или взломать киберсети».