РФПИ назвал цель клеветнической кампании против фонда

Российский фонд прямых инвестиций рассказал, с какой целью против фонда развернули клеветническую кампанию в СМИ.

Как заявил РФПИ, ряд СМИ использовал «ошибочную и непроверенную информацию из анонимных источников». Публичные заявления фонда целенаправленно искажались, распространялась дезинформация.

Фонд считает, что «заказная клеветническая кампания» была развязана, чтобы «очернить» людей, которые «прилагают усилия для улучшения отношений» России и США, передает ТАСС.

По требованию РФПИ были исправлены (в том числе в результате судебных разбирательств за рубежом) свыше 100 публикаций.

За год фонд добился извинений и опровержений от ряда ведущих мировых СМИ: New York Times, MSNBC и Al Jazeera, Daily Beast, Business Insider, Huffington Post, Reuters.