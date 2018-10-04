Эксперт указала на невозможность участия Развожаева в выборах в Хакасии

«Включение в избирательный бюллетень Развожаева невозможно. Он не выдвигался», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова. Она опровергла предположения некоторых экспертов о том, что назначенный на месяц врио главы Хакасии Михаил Развожаев в итоге каким-то образом примет участие в выборах главы республики.

Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова подчеркнула, что местное законодательство не позволяет Развожаеву поучаствовать в предстоящих выборах главы Хакасии.

Соколова подчеркнула, что Развожаев не выдвигал свою кандидатуру на этих выборах и его включение в избирательный бюллетень невозможно. При этом она отметила, что в республике должен состояться второй тур. Даже если все соперники представителя КПРФ Валентина Коновалова (в первом туре опередил бывшего главу субъекта Виктора Зимина) снимут свои кандидатуры, тогда в бюллетене останется одна его фамилия с пометкой за или против.

«Коновалов получил в первом туре 44% голосов. Ему необходимо собрать не так много голосов. Понятно, что тогда он аккумулировал протест, некоторую усталость от Зимина и недовольство социально-экономической ситуацией в регионе, но принципиально ничего не изменилось и Коновалов имеет все шансы получить свои голоса», – пояснила эксперт.

Кроме того, касательно Развожаева Соколова уверена: «Для Хакасии это не самый сильный кандидат. Развожаев никогда не был очень публичным. Как управленец он – сильный и знающий, а как медийная фигура, которая могла бы вести кампанию – нет. Все-таки в Хакасии идет политика».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Владимир Путин на встрече с Развожаевым отметил, что в регионе необходимо «довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера». В связи с этим президент попросил Развожаева выехать в регион, «поработать там в течение месяца», взять под контроль «ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам», а также «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

Владимир Путин пообещал, что после вернет Развожаева в Москву и найдет ему «применение в федеральных органах» в соответствии с его знаниями, опытом и амбициями.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение назначить Развожаева связано с «месячным вакуумом» в руководстве республики. По его словам, Развожаев «имеет достаточно глубокий опыт», он «долго работал в регионе» и «очень хорошо знает проблематику Сибири».

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что в период подготовки к отопительному сезону регион не должен оставаться без руководителя. В пользу Развожаева сыграл его управленческий опыт. Он прошел обучение по программе подготовки кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС и обладает современными навыками управления.