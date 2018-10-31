В Армении значительно снизилось число сторонников интеграции с Россией

Сторонников интеграции с Россией в Армении стало меньше на 22% по сравнению с 2014 годом, однако таких граждан страны все равно большинство, рассказал директор представительства соцслужбы Gallup Арам Навасардян.

«Согласно данным опроса, почти 41 процент респондентов высказались за развитие интеграционных процессов с Россией. Правда, есть отрицательная динамика. В 2014 году этот показатель составлял 63 процента», – привел данные Навасардян, сообщает ТАСС.

По мнению представителя Gallup, показатели снижаются из-за малой интенсивности работы российских организаций. Параллельно со снижением интереса в Армении к интеграции с Россией наблюдается активизация других стран, которые оказывают влияние на мнение масс в стране, заметил Навасардян.

30,1% орошенных заявили, что Армении не надо присоединяться ни к каким политическим объединениям, 12,3% считают, что нужно сотрудничать с ЕС, 7,7% высказались за взаимодействие с США.

Опрос проводился в Армении с 3 по 11 сентября 2018 года. В ходе него опросили 1106 респондентов, допустимая погрешность исследования равна 3%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что какие политические объединения на данный момент развиваются в СНГ и с кем из них может начать интеграцию Россия.