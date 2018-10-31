Названы самые грязные места в салоне самолетов

Исследователи обнаружили стафилококк, кишечную палочку и другие разновидности бактерий на подголовниках и карманах на спинках сидений в салонах самолета.

«Новое исследование свидетельствует, что подголовники сидений могут быть самыми загрязненными бактериями поверхностями в самолете», – пишет Fox News со ссылкой на исследование Marketplace.

Ученые собрали образцы с пяти разных поверхностей самолета – подголовника, кармана на спинке сиденья, ручки туалета и ремня безопасности. Исследования проводились в 18 бортах трех канадских авиалиний.

«Я был поражен тем, насколько много бактерий мы обнаружили там», – заявил один из исследователей, микробиолог из Гуэльфского университета Кейт Уорринер.

Почти половина мазков с подголовников показала очень высокий уровень бактерий, а на некоторых из них обнаружились стафилококк и кишечная палочка.

В сентябре 2018 года в Нью-Йорке самолет поместили в карантин из-за того, что на борту заболели около 100 человек.