Дуров отреагировал на данные об уязвимости десктоп-версии Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию об уязвимости декстоп-версии Telegram.

«C технической точки зрения утверждение заявившего об уязвимости сводится к следующему: «Eсли бы у меня был доступ к Вашему компьютеру, я бы смог прочитать Ваши сообщения».Само по себе это утверждение очевидно, но его завуалированное описание позволяет запутать человека, далекого от технологий», – рассказал Дуров в своем телеграм-канале.

Информация об уязвимости появилась на страницах портала Bleeping Computer, который ссылался на пост американского инженера Натаниэля Сачи в Twitter.

Инженер заявил, что с помощью с помощью специального кода можно получить доступ к переписке в декстоп-версии мессенджера, поскольку тот хранит сообщения в незашифрованной базе данных.

Сам Дуров обвиняет во лжи российские СМИ, которые взяли эти сведения с зарубежного сайта.

«К сожалению, нежелание редакторов СМИ разбираться в деталях проблем с безопасностью приводит к тому, что читатели перестают обращать на них внимание. И когда появляются сообщения о настоящих угрозах, пользователь может не придать им значения», – заключил Дуров.

В октябре основатель мессенджера рассказывал об утечке данных IP-адресов пользователей Telegram во время аудиовызовов.