Житель Благовещенска нашел на своем участке простреленные черепа

В Амурской области местный житель Виталий Кваша выкапывал яму под фундамент на своем участке и обнаружил десять черепов со следами пулевых отверстий.

«Изначально нашел одного. Потом начали копать – троих. И дальше начали копать – уже десять», – рассказал Кваша ИА «Амур.инфо», отметив, что с первой находки прошло две недели.

Участок мужчина приобрел несколько лет назад.

Он вызвал полицию, которая передала информацию в Следственный комитет.

Следственный отдел по Благовещенску начал доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков.

«В настоящее время костные останки, которые были изъяты, направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В ее рамках будет проведено медико-криминалистическое исследование, в ходе которого будут установлены давность наступления смерти, механизм образования пулевых ранений на этих костных останках, а также половая принадлежность останков», – сообщил представитель СУ СКР по Амурской области Олег Мясоедов.

Директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Денис Волков считает, что останки принадлежат взрослым мужчинам, захоронению меньше ста лет.