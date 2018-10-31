Стал известен альтернативный план передачи британского престола

Королева Великобритании Елизавета Вторая в течение трех лет может передать правление своему сыну, принцу Чарльзу, который станет регентом, пишут СМИ.

Королева, которой сейчас 92 года, может назначить принца Чарльза регентом, чтобы сохранить надежность работы системы, сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, королева даст сыну полную власть при своей жизни из уважения, которое испытывает к институту монархии.

Издание отмечает, что к 2018 году принц Чарльз стал «теневым королем», так как он делает большую часть работы монарха дома и за рубежом. Так, его рабочий день длится 14 часов, он проводит более 600 публичных выступлений в год. К примеру, он представляет Великобританию за границей, так как королева отказалась от таких поездок.

Источники говорят, что королева все еще занимается государственными делами, но требует, чтобы ее график отражал ее возраст и возможности.

Отмечается, что решение о регентстве будет принято после достижения королевой 95-летнего возраста. Этот маневр позволит ей сдержать данную на коронации клятву служить до конца жизни.