Послы стран ЕС распределили тарифные квоты после Brexit

Послы 27 стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали позиции по разделению европейских тарифных квот после выхода Великобритании из состава сообщества, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня послы стран ЕС согласовали проект графика тарифных квот, который ЕС будет применять после Brexit. График теперь должен быть согласован с Европейским парламентом, прежде чем он станет законом ЕС», – передает ТАСС сообщение Совета ЕС.

Совет ЕС поручил еврокомиссии начать переговоры с ВТО о разделении квот между 27 странами ЕС и Великобританией после Brexit в конце июня. После выхода Британии из сообщества ЕС продолжит выполнять свои обязательства по товарам, но квоты на них будут скорректированы.

«В частности, тарифные квоты для сельскохозяйственной, рыбной и промышленной продукции потребуют корректировок, учитывая тот факт, что график ЕС в ВТО больше не будет применяться к Великобритании», – говорится в заявлении Совета.

Совет отмечает, что в октябре 2017 года в ВТО было направлено письмо от ЕС и Британии, в котором странам–членам Всемирной торговой организации было обещано придерживаться ее норм после Brexit по максимуму. Они предупредили, что будет произведен раздел обязательств, что никак не повлияет на уровень доступа на их рынки для других государств.

После Brexit «Великобритания продолжит оставаться членом ВТО, на нее будут распространяться все права и обязанности, которые это повлечет за собой», отметили в Совете.

После «развода» у ЕС и Британии будут «раздельные графики обязательств по товарам и услугам». Также стороны добиваются, чтобы для Брюсселя и Лондона после Brexit будущие количественные обязательства в виде тарифных квот «были получены путем пропорционального разделения действующих обязательств ЕС, которые основывались бы на показателях товарооборота применительно к каждой тарифной квоте».

Между тем, международное рейтинговое агентство Fitch при составлении рейтингов прекратило рассматривать «мягкий» вариант Brexit со сделкой между Великобританией и Евросоюзом.

Также были озвучены оценки потерь Великобритании в случае «жесткого» Brexit.