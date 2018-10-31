На Земле зафиксированы таинственные радиосигналы из космоса

Австралийским ученым университета Кертин удалось узнать подробности о быстрых радиовсплесках, которые волнуют астрономов с момента их обнаружения в 2007 году.

Направленные в одну и ту же область неба два телескопа по-разному среагировали на быстрые радиовсплески. Работающий на низких частотах Murchison Widefield Array (MWA) не смог их обнаружить, в то время как радиоинтерферометр Australian SKA Pathfinder (ASKAP) зафиксировал несколько сигналов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в Astrophysical Journal Letters.

«Тот факт, что ASKAP зафиксировал эти чрезвычайно яркие всплески, а MWA нет, говорит нам о том, что объяснение может быть действительно неожиданным. Либо источники этого явления не излучают энергию на низких частотах, либо сигналы блокируются по пути на Землю», – рассказал заявил ведущий автор исследования доктор Соколовски.

Еще один из астрономов доктор Маккварт отметил, что очень важно определить «происхождение этих невероятных всплесков радиоизлучений из-за пределов нашей галактики». Результаты, которые помогли получить телескопы, поспособствуют развитию в том числе и других областей астрономии.