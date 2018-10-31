Группу россиян заподозрили в контрабанде военных спецсредств

В отношении пяти россиян возбуждено уголовное дело по факту контрабанды военной продукции за границу, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

«Южной транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по факту незаконного перемещения через таможенную границу продукции военного назначения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россияне в составе организованной группы отправляли специальные технические средства через таможенную границу ЕАЭС в иностранные государства с помощью международных почтовых отправлений, сообщает прокуратура. Группа действовала с ноября 2017 года.

Отправленные спецсредства предназначены для оснащения вооруженных сил и относятся к военной продукции, отмечает ведомство.

Уголовное дело возбудили по статье о контрабанде военной продукции, по ней подозреваемым грозит лишение свободы до 12 лет.

На данный момент дела переданы в территориальные органы внутренних дел Волгоградской области, передает РИА «Новости».

В 2015 году жителя Подмосковья задержали за контрабанду военной техники в страны НАТО.