Захарова заявила об осознании ЕС угрозы возрождения нацизма

Принятие Европарламентом резолюции «О росте неофашистского насилия в Европе» свидетельствует, что в Европе начинают осознавать реальность угрозы возрождения нацизма, считает официальный представитель МИД Марии Захаровой.

«Традиционно МИД России старается воздерживаться от комментирования деятельности Европарламента (ЕП). Однако в этом случае полагали бы возможным сделать исключение, поскольку принятие данной резолюции свидетельствует о том, что в Евросоюзе начинают, наконец, осознавать реальность угрозы возрождения нацизма и не могут более замалчивать эту проблему», – говорится в ответе Захаровой на вопрос РИА «Новости» о резолюции ЕП.

МИД отметил жесткую тональность принятого документа, который указывает на конкретные проявления насилия фашистского толка и преступления на почве ненависти, расизма и ксенофобии в Европе.

«Евродепутаты признают, что фашизм, расизм и ксенофобия становятся в ЕС нормой. При этом в отдельных его странах-членах неонацистские организации чувствуют себя особенно вольготно», – заявила Захарова.

Она напомнила, что Москва уже давно обращала внимание европейцев и международного сообщества на эту опасную тенденцию.

Напомним, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию «О росте неофашистского насилия в Европе» 25 октября на пленарной сессии в Страсбурге.