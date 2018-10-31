Упавшая с перил в московском ТЦ на человека женщина скончалась

41-летняя посетительница московского торгового центра «Хорошо», легла на перила, не удержала равновесие и рухнула вниз на девушку; упавшая с высоты женщина скончалась в больнице, сообщают СМИ.

Вторая пострадавшая, 27-летняя девушка, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает «Говорит Москва».

По данным телеканала 360, инцидент произошел вечером, 30 октября в торговом центре «Хорошо». При этом за мгновение до происшествия с женщиной беседовал охранник. В Сети также опубликовали видео с падением посетительницы ТЦ.

ГСУ СК по Москве начали доследственную проверку по факту публикаций СМИ о травмировании женщин в торговом центре, говорится на сайте ведомства.