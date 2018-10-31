Песков прокомментировал доклад о домашнем насилии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал домашнее насилие неприемлемым и выразил надежду, что число таких случаев будет снижаться.

«Безусловно, это (домашнее насилие) является неприемлемым, это очень плохо, и мы надеемся, что таких случаев будет меньше», – цитирует Пескова ТАСС.

Он ответил на просьбу журналистов прокомментировать доклад правозащитной организации Human Rights Watch, в котором говорится, что с принятием закона о декриминализации побоев ситуация стала хуже.

Песков отметил, что не располагает точной статистикой о числе случаев домашнего насилия и не знает, на каких данных основывались составители доклада.

«Я не могу квалифицировано судить об эффективности или неэффективности правоприменения в этой области», – отметил он.

Узнав, что авторы доклада ссылались, в том числе на беседы с несколькими десятками женщин, Песков сообщил, что тогда это, скорее, не доклад, а заметки.

«Любой эксперт, любой маломальский специалист вам скажет, что составлять доклад, основываясь на беседе с несколькими десятками женщин в такой стране как Россия можно, конечно, но этот доклад не может претендовать на доклад о ситуации в стране», – сказал он.

В понедельник международная организация Human Rights Watch сообщала, что декриминализация побоев в семье ухудшила ситуацию: послужила агрессорам сигналом о вседозволенности, осложнила пострадавшим привлечение обидчика к ответственности и ослабила гарантии защиты.

Закон о декриминализации семейных побоев президент России Владимир Путин подписал 7 февраля.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказывала, что после принятия закона количество обращений по проблемам домашнего насилия резко увеличилось.