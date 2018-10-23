Климкин назвал «авторов» текстов для МИД России

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что тексты для внешнеполитического ведомства России пишут на «пропагандистских каналах».

Климкин написал в Twitter, что Россия «катится к своей отдельной реальности», которая отличается от реальности западных стран и «всего адекватного мира».

«Ранее в МИД России писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД», – решил министр.

Ранее Климкин призвал украинцев отказаться от российского паспорта.