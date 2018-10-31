На Гавайях решили построить гигантский телескоп вопреки протестам коренного населения

Верховный суд островного американского штата Гавайи одобрил строительство гигантского 30-метрового телескопа на высочайшей вершине архипелага – Мауна-Кеа, которую многие местные жители считают священной, сообщает Associated Press.

Местные активисты и лидеры общин коренных гавайцев заявили, что шокированы таким решением, передает ТАСС.

Предполагается, что гигантский телескоп позволит вести наблюдения как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне, собирая в девять раз больше световой информации, чем крупнейшие из существующих ныне в других местах астрономических приборов.

По словам ученых, это предоставит невиданные ранее возможности для изучения космических объектов.

Телескоп планируется разместить на высоте 4050 метров над уровнем моря. Он будет представлять собой зеркальную систему общей площадью 655 кв. м, собранную из 492 сегментов по 1,4 м каждый. Проект создается при участии США, Китая, Японии, Канады и Индии.