У Трампа возникли претензии к стратегии Пентагона по Афганистану

Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время выступления в вашингтонском Институте мира заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп жестко раскритиковал его предложения, касающиеся дальнейшей стратегии в Афганистане.

По словам главы Пентагона, Трамп «оспорил каждое предложение», передает ТАСС.

«У нас была очень жесткая дискуссия», – сказал Мэттис.

При этом он пояснил, что в основе предложенной и в последствии принятой стратегии по Афганистану лежат четыре пункта, которые включают в себя сотрудничество с другими странами региона, увеличение военного контингента, обучение местных сил безопасности и отправку военных советников, а также достижение перемирия в Афганистане.

«Афганские союзники участвуют в боях, вы только посмотрите на число жертв – около тысячи погибли в августе и сентябре, они все еще на поле боя», – отметил Мэттис.

Напомним, на прошлой неделе США предъявили ультиматум Пакистану, потребовав реального содействия для нормализации обстановки в Афганистане.

Ранее стало известно о попытках Соединенных Штатов договориться о мире с представителями запрещенного в России радикального движения «Талибан».