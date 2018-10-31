Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась обвинять Сталлоне в изнасиловании

Прокуратура американского округа Лос-Анджелес, штат Калифорния, решила не выдвигать против актера Сильвестра Сталлоне обвинения в изнасиловании, сообщил новостной ресурс TMZ.

Прокуратура Лос-Анджелеса сочла имеющиеся свидетельства вины Сталлоне недостаточными, передает ТАСС.

Ни один из свидетелей по данному делу не сообщил ничего, что подкрепляло бы утверждения женщины, назвавшей себя потерпевшей. Кроме того, срок, предусмотренный законами Калифорнии для возбуждения дела и проведения суда, истек.

Напомним, в конце прошлого года голливудского актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании, которое произошло около 30 лет назад. Сам Сталлоне, которому исполнился 71 год, отрицает вину.