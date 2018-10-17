В ОП прокомментировали самоподрыв подростка в архангельском УФСБ

Одними запретами и ограничениями проблему подросткового экстремизма не решить, ведь чем больше подросткам запрещаешь, тем сильнее их желание поступать наоборот», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Цунаева, комментируя трагедию в Архангельске, где подросток совершил самоподрыв в здании ФСБ.

Председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева убеждена, что психологов надо вернуть не только во все школы, но и в колледжи, куда принимают ребят после 9 класса. «Должно быть вовлечение молодежи в позитивные социальные практики, которые помогут найти им жизненные ориентиры, точки личностного роста, возможности быть полезным в коллективе. Должно быть осознание ценности своей жизни», – считает она.

В то же время должна быть критика информации, поступающей из интернета. «С развитием технологий информация получается в ограниченном формате. Это так называемое клиповое мышление. Короткая информация подается без разъяснения, без подоплеки, истории вопроса, что позволяет трактовать тот или иной факт в широком смысле, что позволяет сомневаться в нем», – убеждена Цунаева.

Только лишь запретами, по ее мнению, проблему не решить. «Специфика психологии подростков такова, что чем больше мы им запрещаем, тем сильнее их желание поступать наоборот. Здесь должна быть индивидуальная работа с подрастающим поколением. Молодым ребятам нужно объяснять ценности жизни. В православии самоубийство – смертный грех», – отметила Цунаева.

Часть вины в том, что подростки теряют себя в жизни и поддаются влиянию радикальным идеям, лежит на родителях, считает собеседница. «Сегодняшние родители тоже выросли в России. В 90-е годы, мы признаем это открыто, были упущения в воспитательной работе. Шел целый поток фильмов, литературы, где ценности семьи и человеческой жизни нивелировались. Даже если с ребенком будет работать профессиональный психолог, это может быть недостаточно, нужно работать и с родителями. Все идет от семьи», – подытожила Елена Цунаева.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду утром в здании ФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельную бомбу. Он погиб на месте. Осколками были ранены трое сотрудников спецслужбы. Личность погибшего установлена. В СМИ было опубликовано фото подозреваемого. Следователи проводят допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело по ст. 205 («террористический акт») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное ношение боеприпасов»).

За последнее время это второй трагический инцидент с подростками. 17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Стрелок планировал нападение с 2017 года. Его жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.